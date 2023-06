Cata potrebbe trovarsi a pochi passi da dove è sparita

Da martedì sono tornati all’ex hotel Astor. Hanno aperto tombini, garage e cantine. Perché Cata, la bimba di cinque anni scomparsa a Firenze sabato, potrebbe trovarsi proprio lì, a pochi passi da dove è sparita.

Il fratellino, ma anche un super testimone di cui non è stata rivelata l’identità, sembra abbiano raccontato più o meno le stesse cose. E se inizialmente si era pensato a un rapimento a scopo di estorsione, ora le ricerche si concentrano proprio nei dintorni dell’ex hotel. In particolare in uno stabile adiacente. Lì spesso i bimbi vanno a giocare, lì da martedì sono arrivati numerosi uomini delle forze dell’ordine.

Una corsa contro il tempo, perché sappiamo che più passano i giorni più diventa difficile rintracciare una persona scomparsa. Il padre di Cata, che era in carcere per reati contro il patrimonio è stato scarcerato. Un atto di umanità necessario, visto che la mamma della bimba è già finita due volte in ospedale. Perché ricordiamolo, al di là di ogni polemica c’è una bambina. Sparita nel nulla. E una famiglia che spera di poterla riabbracciare.

di Annalisa Grandi