Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze

Un ex hotel occupato da un centinaio di persone. Un giardino. Da qui si sono perse le tracce di Cata, all’anagrafe Kataleya Alvarez, una bimba di 5 anni di origini peruviane che non si trova dal pomeriggio di sabato. Siamo in zona Novoli, Firenze, nell’ex hotel Astor chiuso dopo il Covid e dall’autunno 2022 occupato da diverse famiglie. Un luogo in cui la convivenza è stata spesso difficile, fra chi ha occupato abusivamente quella struttura. Cata è stata vista per l’ultima volta nel primo pomeriggio di sabato, pochi minuti prima che la madre rientrasse dal lavoro.

Le ricerche e gli appelli da allora si susseguono, così come le operazioni per cercare di rintracciare la piccola. Ci sono anche le unità cinofile ma per ora Cata non si trova. E gli occhi di tutta l’Italia sono puntati su Firenze.

di Annalisa Grandi