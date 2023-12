Cervinia, quasi adieu polemico

Vacanze di Natale a Cervinia, anzi no o forse ancora sì. In teoria, d’ora in poi non si sarebbe dovuto più dire così perché Cervinia – sulla carta – non esiste più. Dopo 90 anni la frazione di 700 abitanti del Comune di Valtournenche, in Valle d’Aosta, è tornata a chiamarsi soltanto alla francese ovvero Le Breuil. Così è stato deciso mesi fa, non senza polemiche e una buona dose di stupore, dall’amministrazione locale. Se ne erano accorti in pochi perché la cartellonistica non era ancora stata cambiata ma, ora che la notizia è esplosa, chi lavora nel settore del turismo – cioè tutti – ha cominciato a preoccuparsene.