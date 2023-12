Clima, 378 eventi estremi in Italia nel 2023

Alluvioni, temperature fuori norma, frane, mareggiate: Nel 2023 sono 378 i casi di eventi estremi in Italia. I numeri diffusi dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente

Che si creda o no nei cambiamenti climatici in atto, c’è una contabilità meteorologica difficile da non tenere in conto. È quella che calcola i cosiddetti eventi estremi (alluvioni, frane e cataclismi vari): a prescindere dalle ideologie, sono fenomeni che provocano disastri e come tali è sacrosanto registrarli anno dopo anno. Lo fa per esempio Legambiente, il cui Osservatorio Città Clima ha appena diffuso i numeri degli episodi del 2023. Rispetto all’anno precedente sono aumentati nell’insieme del 22% (toccando quota 378 casi), colpendo soprattutto il Nord (210 eventi) e provocando la morte di 31 persone. Ma più delle percentuali complessive, colpiscono quelle nel dettaglio: alluvioni ed esondazioni dei fiumi sono aumentate del 170%, le temperature fuori norma nelle aree urbane del 150%, le frane da piogge intense del 64%, le mareggiate del 44% (e vi risparmiamo i danni da grandinate e gli allagamenti, tutti comunque con abbondanti segni positivi).

Scorrendo il dossier è come assistere a uno di quel kolossal catastrofisti, con la sottile differenza che qui è tutto vero: in testa alle regioni più bersagliate c’è la Lombardia (62 eventi estremi, di cui 28 nel solo mese di luglio), seguita dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Sul podio delle province domina Roma, davanti a Ravenna e Milano. Tutto questo mentre anche la montagna soffre un bel po’: lo zero termico non smette di alzarsi (5.328 metri sulle Alpi) e i ghiacciai continuano a battere in ritirata.

di Valentino Maimone

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!