Roma: coppia gay aggredita a colpi di pugni e cinghiate dopo una serata LGBTQ+

In quattro contro due, un vero e proprio branco che si è scagliato a colpi di pugni e cinghiate contro una coppia di giovani gay appena usciti da una serata Lgbtq+ nella calda estate Romana, in zona Eur.

Il video brutale è stato pubblicato da Gay Help Line, contact center antiomofobia e antitransfobia, che è stato contattato subito solo la violenza proprio dalla coppia. La stessa associazione ha spiegato in un comunicato stampa la dinamica dell’accaduto: “Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un’auto li ha tagliati per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, gridando insulti omofobi, senza che nessuno intervenisse se non per filmare l’accaduto. Antonio (nome di fantasia) è stato colpito con una cintura, calci e pugni, mentre la donna ha colpito entrambi alla testa. Nonostante molti testimoni, nessuno è intervenuto fino a quando qualcuno ha fermato gli aggressori”.

I ragazzi stanno fortunatamente bene ma la ferita emotiva è atroce. “Siamo stanchi di dover avere paura di passeggiare mano nella mano, di guardarci continuamente alle spalle, di vivere con l’ansia costante di essere vittime di atti insensati”.

Lascia sgomenti l’indifferenza generale di chi ha ripreso la scena (dando sicuramente una prova tangibile ai fini legali dell’aggressione) anziché chiamare i soccorsi e sono proprio i due ragazzi a sottolinearlo: “Oltre al dolore fisico del pestaggio, ci ha ferito profondamente l’indifferenza di chi ha assistito alla scena. Anziché intervenire per aiutarci, queste persone hanno preferito filmare l’accaduto e pubblicarlo sui social, beffandosi del nostro dolore», denunciano. “Rivedendo il video – concludono – siamo rimasti sconvolti dalla ferocia con cui siamo stati attaccati, senza che nessuno temesse le gravi conseguenze che un simile gesto poteva avere”.

Infine, l’appello di Gay Help Line: “Pubblichiamo il video per chiedere a chi li riconosce di segnalarli al 800 713 713 0 alle forze dell’ordine”.

di Margherita Medici