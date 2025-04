Delitto di Garlasco, il genetista della procura: “C’è il Dna di Andrea Sempio su due unghie di Chiara Poggi”

Sui frammenti di due unghie di Chiara Poggi c’è un Dna maschile che è “perfettamente sovrapponibile” con quello di Andrea Sempio. Sono le conclusioni – rilanciate da Adnkronos – del genetista Carlo Previderè, incaricato dalla procura di Pavia per analizzare le tracce genetiche sul caso del delitto di Garlasco, del 13 agosto 2007.

Il Dna maschile è infatti “perfettamente sovrapponibile” con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi – unico condannato in via definitiva, a 16 anni – a Sempio, amico del fratello della vittima. Sempio – lo ricordiamo – è stato nuovamente indagato, a distanza di anni.

Nella sua consulenza di 60 pagine Previderè svela che dall’analisi di “numerosi reperti” consegnati dai carabinieri di Milano “sono emersi 5 differenti aplotipi Y (Dna, ndr.), riconducibili a 5 differenti linee maschili”.

Le tracce genetiche, in particolare, sono state ritrovate sul quinto dito della mano destra e sul primo e sul quarto della mano sinistra. “La comparazione di 4 di questi aplotipi con quelli parziali ricavati dai margini ungueali ha consentito di escludere che i soggetti (e tutti i loro parenti correlati in linea paterna maschile)” siano venuti in contatto con le mani della vittima. Lo spiega l’esperto.

di Filippo Messina