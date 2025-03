Delitto di Garlasco, distrutti alcuni reperti del Tribunale di Pavia

Alcuni reperti del delitto di Garlasco sono stati distrutti nel 2022. Si tratta di reperti che erano presenti all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Pavia. Fra questi anche, ad esempio, il pigiama che Chiara Poggi indossava al momento del delitto.

Tali reperti sono infatti stati smaltiti 3 anni fa e, di conseguenza, sono andati distrutti. Una pratica comune che spesso avviene in casi con sentenze definitive e dopo che passano tanti anni. Anche per questioni prettamente logistiche, di spazi.

Lo si apprende in relazione alle ricerche che gli investigatori stanno portando avanti, in particolar modo in questi giorni, per raccogliere – sia in sedi giudiziarie che investigative – più materiale possibile sul caso Garlasco. Dopo le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, che è stato sottoposto al prelievo del Dna che una settimana prima si era rifiutato di fare.

Sempio – lo ricordiamo – è un amico del fratello di Chiara Poggi. Era già stato indagato in passato. Ma l’allora procura di Pavia (guidata da Mario Venditti) ha poi archiviato le accuse nei suoi confronti. Nel provvedimento si sottolineava la pretestuosità delle indagini difensive su Sempio. Ma non solo: anche l’assoluta infondatezza del suo coinvolgimento nel caso. E la correttezza delle indagini svolte sul delitto.

Delitto di Garlasco, il nuovo avviso di garanzia per Andrea Sempio

Il nuovo avviso di garanzia nei confronti di Andrea Sempio arriva grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione. In tale avviso di garanzia l’accusa contestata è di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi, unica persona finora condannata per l’omicidio. Condannato in via definitiva (nel 2015). E che si trova in carcere a Bollate da 10 anni.

di Mario Catania