Delitto di Garlasco, riaperto il caso dopo 18 anni. Indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi

Nuova svolta nel delitto di Garlasco (Pavia). A distanza di 18 anni dall’omicidio della 26enne Chiara Poggi (il 13 agosto 2007), c’è ora un nuovo indagato. Si tratta di Andrea Sempio, amico del fratello di Poggi. A lui è stato notificato un avviso di garanzia. La procura di Pavia – con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano – ha aperto tale indagine.

Di conseguenza, si potrebbe in tal modo riscrivere la storia di quello che è stato uno fra i delitti più controversi degli ultimi anni in Italia.

Sempio era già stato indagato in passato. Ma le accuse nei suoi confronti erano state poi archiviate dall’allora procura di Pavia (guidata da Mario Venditti).

Fra il 2016 e il 2017 Sempio – all’epoca dei fatti 19enne – era già al centro delle indagini. Sollecitate dai legali di Alberto Stasi riguardanti il dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Per l’omicidio di Chiara Poggi – lo ricordiamo – è stato condannato in via definitiva (nel 2015) il fidanzato Alberto Stasi. Che è in carcere a Bollate da 10 anni.

Il nuovo avviso di garanzia nei confronti di Andrea Sempio arriva grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata con metodi e tecniche di ultima generazione. Nell’avviso di garanzia l’accusa contestata è di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi.

di Mario Catania