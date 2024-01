Deputato FdI ferisce genero di un agente della scorta di Delmastro

Nella notte di Capodanno, un proiettile sparato da Pozzolo – deputato di Fratelli d’Italia (FdI) – ha ferito a una gamba il genero di un agente della scorta di Delmastro

Nella notte di Capodanno, un proiettile sparato da Emanuele Pozzolo – deputato di Fratelli d’Italia (FdI) – ha ferito a una gamba il genero di un agente della scorta di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e compagno di partito. L’episodio è avvenuto fuori dalla sala della pro loco a Rosazza (Biella).

Al cenone non era presente Pozzolo, passato più tardi a salutare. Il deputato, che ha il porto d’armi, aveva con sé una piccola pistola che, secondo una prima ricostruzione, stava per mostrare proprio al 31enne poi ferito e dalla quale è partito un colpo.

“Verso l’1.30 dopo il brindisi, alcune canzoni. la festa era finita: io sono uscito dalla sala per caricare la macchina, ero a 300 metri di distanza – ha dichiarato Delmastro – quando sono tornato ho trovato quel ragazzo ferito. Mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi. La scorta mi ha consigliato di andare via, ma non correvo alcun pericolo e così ho scelto di rimanere fin quando non sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza”.

Il ragazzo ferito, dopo un breve ricovero in ospedale, è stato dimesso. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, coordinata dalla procura di Biella, per accertare le responsabilità.

