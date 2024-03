Don Cardenas, il parroco positivo alla coca dopo un incidente stradale

Il comune di Rivisondoli, famoso in tutta Italia per la più antica e storica rappresentazione del “Presepe vivente”, è finito sulle pagine dei giornali dopo l’assurda vicenda che vede coinvolto don Cardenas

Nella bassa provincia dell’Aquila, ai piedi del versante del monte Calvario, si trova Rivisondoli, un comune abruzzese composto da 676 anime. Il paesello, famoso in tutta Italia per la più antica e storica rappresentazione del “Presepe vivente”, è finito sulle pagine dei giornali dopo l’assurda vicenda che vede coinvolto il parroco Daniel Arturo Cardenas – sacerdote di origine colombiana, arrivato nella piccola località di montagna una decina di anni fa, nonché promotore di giustizia della Diocesi di Sulmona.

Domenica notte, intorno alle ore 23, il parroco, a bordo di un’auto, ha sbandato finendo contro un guard rail e distruggendo la macchina che aveva preso a noleggio. Ma la vera sorpresa è arrivata dall’ospedale Sulmona, dove è stato medicato, perché è qui che il parroco è risultato positivo alla cocaina.

Una notizia che ha sconvolto la comunità locale e non solo. Il vescovo della diocesi Sulmona Valva, Michele Fusco, dopo aver inviato gli auguri di pronta guarigione al sacerdote infortunato, ha comunicato che riunirà presto il collegio dei consultori per discutere i provvedimenti da prendere a seguito della vicenda. Ma don Cardenas non è nuovo alle forze dell’ordine: già nel 2022, infatti, era rimasto coinvolto in un altro incidente stradale nel quale venne indagato per fuga, dato che subito dopo l’accaduto andò via giustificandosi di avere una messa da celebrare.

Tornando all’ultimo incidente – dove il don è stato trovato positivo ad una sostanza stupefacente – la stampa locale ha riportato le sue dichiarazioni: “Mi stavo recando ad un distributore vicino quando la mia auto ha iniziato a sbandare e non sono riuscito a riprenderla. Fortunatamente il Signore mi è stato vicino anche questa volta”.

Forse le preghiere del sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi, verranno finalmente ascoltate. Il primo cittadino, infatti, chiede da tempo la rimozione del don. D’altronde si sa: “chiedi e ti sarà dato”.



Di Matilde Testa