Firenze, violenta esplosione nel deposito Eni a Calenzano – IL VIDEO

Due morti, nove feriti (due in gravi condizioni) e quattro dispersi: questo il bilancio provvisorio. Il policlinico di Careggi ha attivato il “piano di massiccio afflusso, in previsione di un alto numero di feriti

Due morti, nove feriti (due in gravi condizioni) e quattro dispersi: questo il bilancio provvisorio. Il policlinico di Careggi ha attivato il “piano di massiccio afflusso, in previsione di un alto numero di feriti

Due morti, nove feriti (due in gravi condizioni) e quattro dispersi: questo il bilancio provvisorio. Il policlinico di Careggi ha attivato il “piano di massiccio afflusso, in previsione di un alto numero di feriti

Due morti, nove feriti (due in gravi condizioni) e quattro dispersi: questo il bilancio provvisorio. Il policlinico di Careggi ha attivato il “piano di massiccio afflusso, in previsione di un alto numero di feriti

Una violenta esplosione è avvenuta nel deposito di stoccaggio dell’Eni a Pratignone, nel Comune di Calenzano (Firenze). Due morti, nove feriti (due in gravi condizioni) e quattro dispersi: questo il bilancio provvisorio.

Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell’ordine. Il policlinico di Careggi ha attivato il “piano di massiccio afflusso”, in previsione di un alto numero di feriti. Il piano comporta il blocco dell’attività ordinaria dell’ospedale e spazi riservati al pronto soccorso.

La nota dell’Eni: “Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano (Firenze) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause”.

di Mario Catania