Le videochiamate di Papa Francesco alla parrocchia di Gaza – IL VIDEO

Papa Francesco, anche nei suoi giorni più difficili, non ha mai dimenticato Gaza. Fino alla fine. A Pasqua, il giorno prima di morire, il Pontefice nel suo Urbi et Orbi ha infatti parlato, in modo diretto, della distruzione che portano le guerre nel mondo (in Ucraina, in Medio Oriente e nei tanti conflitti). E si è focalizzato sulla “situazione ignobile” che c’è a Gaza (e non solo).

In questo video, registrato lo scorso gennaio, si vede Papa Francesco fare una videochiamata con la parrocchia di Gaza. Videochiamata che faceva tutti i giorni.

Le immagini mostrano istanti preziosi per il Pontefice che saluta e parla con i fedeli. “Come stai?”, “Cosa avete mangiato?” domanda il Santo Padre. Domande semplici ma piene di significato, piene di preoccupazione per la salute loro e degli abitanti di quei luoghi dove da mesi ormai la distruzione regna sovrana.

Una vicinanza, quella con Gaza, che non è mai mancata. Sempre con la speranza di una pace possibile e di un futuro decisamente migliore.

di Filippo Messina

Credits video: Vatican News