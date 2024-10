Emergenza maltempo in Italia: Toscana, Liguria e Sardegna le regioni più colpite

Emergenza maltempo in Toscana. Allagamenti diffusi in Liguria e Sardegna dove si cercano 2 dispersi. 8 famiglie isolate in Piemonte

Ancora una volta, nella giornata di sabato 26 ottobre, la nostra penisola è stata sferzata dal maltempo con disagi e alluvioni diffusi in più regioni. Nel pomeriggio frane e allagamenti in Liguria tra il Ponente di Genova e la provincia di Savona, un 60enne risulta ancora disperso ad Arenzano dopo il ritrovamento della sua auto in un torrente. In serata il downburst, risalendo l’entroterra della Val Bormida, si è abbattuto su Quiliano e Cairo Montenotte causando l’esondazione del Bormida.

Le acque del fiume minacciano anche il Piemonte dove 8 famiglie sono rimaste isolate a Ponti (Alessandria) in località Carmenna, nel Monferrato alessandrino, per un allagamento della strada legato alle piogge degli ultimi giorni. I mezzi della protezione civile sono al lavoro per raggiungerli e garantire loro la sicurezza, anche se al momento su tutto l’alessandrino sta continuando a piovere.

Scendendo verso il centro, in Val di Cecina un’intensa precipitazione ha interessato i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano. A Riparbella sono caduti oltre 120 mm di pioggia, in tutto 15 i salvataggi dei VDF che hanno recuperato le persone sui tetti delle autovetture rimaste intrappolate e trascinate via dalla corrente. La Regione Toscana ha riferito: “piogge eccezionali mai registrate con tale intensità in un secolo di misurazioni nell’area tra Cecina, Santa Luce e Riparbella”.

Situazione drammatica anche nel sud della Sardegna tra Cagliari e Oristano, dove questa notte intorno alle 2:00 si è abbattuto un violento nubifragio. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente per mettere in salvo la cittadinanza, oltre 160 le richieste di soccorso. San Gavino Monreale completamente sott’acqua, interrotta la linea ferroviaria Iglesias-Cagliari con un disperso nella zona di Nuxis (Monte Arcosu) dove in queste ore sono in azione sommozzatori. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si trovava insieme a una comitiva di 8 persone e mentre si recavano a una cena sono rimasti travolti dal nubifragio. Nel tentativo di attraversare un guado, una delle auto è stata trascinata dalla corrente. In 7 sono riusciti a raggiungere un rifugio per essere poi tratti in salvo, mentre uno di loro non ce l’ha fatta e manca ancora all’appello; attivato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco.

di Angelo Annese