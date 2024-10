Allerta maltempo in Liguria, il fiume Bormida rompe gli argini ed esonda – IL VIDEO

Allagamenti, frana sull’Aurelia e torrenti esondati. È allerta maltempo in Liguria: intense piogge hanno colpito, in particolare, la zona del savonese

Allagamenti, frana sull’Aurelia e torrenti esondati. È allerta maltempo in Liguria: intense piogge hanno colpito, in particolare, la zona del savonese. Come si vede nel video, il fiume Bormida ha rotto gli argini in due punti – a Ferrania e ad Altare – ed è esondato.

Inoltre è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Loano e tre famiglie sono state evacuate a causa di una frana a Varazze; due voli per Genova sono stati deviati a Pisa e Torino.

di Filippo Messina