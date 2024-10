Emergenza maltempo in Sicilia e Toscana

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le persone soccorse sui tetti delle proprie case, a Licata, in provincia di Agrigento, dopo l’esondazione del Salso che ha messo in ginocchio il paese. Il maltempo colpisce duramente la Sicilia anche a Enna, Caltanissetta e Catania. Forti allagamenti sono stati registrati anche a Gela, Sommatino e Riesi. A Ginostra è emergenza per via delle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore, che hanno provocato la formazione di fango e la caduta di massi. “Abbiamo bisogno, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, di un intervento urgente. – sottolinea Gianluca Giuffrè, che vive a Ginostra – Con questa situazione, in caso di eruzione del vulcano, non ci sarebbe permesso di metterci in salvo”. Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno invaso le case.

Il maltempo colpisce poi anche altre zone dell’Italia, come la Liguria e il Piemonte: a Torino il Po ha allagato parte dei Murazzi, disagi anche sull’A14 nelle Marche e sulla Statale 253 Bis di Bologna. In Toscana il fiume Cecina ha rotto gli argini, mentre a Firenze esonda il fiume Elsa.



Di Claudia Burgio