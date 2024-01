Federica Pellegrini è mamma, è nata Matilde

Finalmente sei arrivata, scrive postando la foto della sua bambina. Un selfie sorridente per annunciare che è nata Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Una nascita subito annunciata sui social, come ormai è d’uso per i personaggi noti. E d’altronde anche la gravidanza della campionessa di nuoto era stata accompagnata da molte foto del pancione.