Speleologa intrappolata in una grotta nella Bergamasca. Bloccata nello stesso luogo l’anno scorso

Sono ore di grande apprensione per Ottavia Piana, la speleologa bresciana di 32 anni che è rimasta intrappolata nella grotta Bueno Fonteno, nella Bergamasca. Secondo quanto rende noto l’Eco di Bergamo, l’allarme è stato dato nella tarda serata di ieri dai suoi compagni di spedizione che sono riusciti a risalire dalla grotta. Secondo le ricostruzioni, Piana si troverebbe a circa 4 ore dalla zona di uscita. Presenti sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

La speleologa era rimasta bloccata nella stessa grotta il 2 luglio 2023 quando aveva riportato una frattura alla gamba ed era rimasta per due giorni in un punto non lontano da quello dove si trova adesso.

di Filippo Messina