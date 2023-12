Fedez contro gli haters che hanno insultato il figlio Leone

Fedez contro gli haters che online, in modo anonimo e tramite nickname falsi, hanno insultato il figlio Leone (5 anni) augurandogli la morte e le malattie

“Cari amici del Twitter calcio, lo so che vi state crogiolando perché pensate: ‘Ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non possono farmi niente perché non costituisce reato’. Tranquilli, a me interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome”, inizia così il primo di una serie di video di Fedez pubblicati sui suoi social.

Il rapper si rivolge a tutti coloro che – online e in modo anonimo tramite nickname falsi – hanno insultato suo figlio Leone augurandogli la morte e le malattie. Leone, sabato 2 dicembre, è stato uno dei bambini che hanno accompagnato i calciatori prima del fischio d’inizio del match Milan–Frosinone giocata a San Siro. È da questo episodio che sono partite numerose critiche e che sono sfociate poi in insulti e minacce.