Filippo Turetta arrestato in Germania

Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Giulia Cecchettin: questa mattina l’ex fidanzato, Filippo Turetta, è stato fermato in Germania. A riportare la notizia all’ANSA è stato Emanuele Compagno, l’avvocato del giovane, che ha già informato i genitori.

Spunta anche un altro video, ora al vaglio dei carabinieri di Venezia, in cui il ragazzo avrebbe fatto rifornimento all’auto domenica scorsa in una stazione di servizio di Cortina, dopo aver gettato il corpo di Giulia Cecchettin nel dirupo vicino al lago di Barcis. Come scrive il Corriere della Sera, Turetta avrebbe fatto benzina e pagato in contanti al self service. Il titolare del distributore ha poi notato una banconota con macchie simili a sangue e ha allertato polizia e carabinieri: ora si dovrà stabilire se quel sangue è di Giulia.

Ma non solo, a casa di Filippo gli investigatori hanno sequestrato il suo pc e tra le ricerche di Turetta hanno trovato come reperire kit di sopravvivenza in montagna e percorsi del Tirolo. Non è ancora noto a quando risalgono le ricerche, ma si presume possano essere collegate alla premeditazione della fuga. Ciò potrebbe indicare che Turetta stesse pianificando già da tempo l’omicidio della giovane Giulia, morta a soli 22 anni.

Di Claudia Burgio