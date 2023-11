Trovato il cadavere di Giulia Cecchettin

Pordenone – Questa mattina il corpo senza vita della ragazza è stato trovato dai vigili del fuoco in un canalone tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo

Giulia Cecchettin non tornerà più a casa. Questa mattina il corpo della giovane ragazza, scomparsa sabato scorso insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, è stato trovato dai vigili del fuoco in un canalone tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone.

Sette giorni di attesa e di ricerche con il fiato sospeso. L’Italia intera ha sperato fino all’ultimo che la ragazza facesse ritorno tra le braccia del suo papà e della sorella Elena e che l’incubo non si trasformasse in realtà.

Ieri Filippo Turetta è stato inserito nel registro degli indagati per tentato omicidio dopo il ritrovamento di un video, ripreso sabato notte nella zona di Fossò, in cui colpiva a mani nude la ragazza. Di lui si sono perse le tracce, l’ultimo avvistamento della Fiat Gran Punto nera targata FA015YE è stato registrato a Lienz, nel Tirolo Orientale, mercoledì scorso.

