Parma: spara e uccide la moglie, poi chiama 112: “Venite, l’ho ammazzata”. Arrestato

Ha ucciso la moglie e poi ha chiamato il 112: “Venite, ho ammazzato mia moglie”.

Il fatto è avvenuto questa mattina alle 8:30. Il responsabile, un uomo di 76 anni, ha telefonato al numero unico per le emergenze. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha sparato alla moglie, anche lei 76enne, con un fucile da caccia, colpendola al volto e uccidendola all’istante nella loro abitazione in via Marx a Parma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno trovato il corpo della donna e il marito ancora in casa. L’uomo è stato arrestato.

di Ruggero Fontana