Bari, mamma detective scopre giro di baby escort

Una vicenda che ricorda in qualche modo quella delle baby prostitute dei Parioli. Una storia venuta alla luce grazie anche al coraggio di una madre, quella che riguarda il giro di prostituzione che a Bari ha visto coinvolte almeno tre minorenni. Dieci le persone arrestate. A capire che c’era qualcosa che non andava proprio la madre di una delle ragazze, una 16enne, insospettitasi dopo aver trovato nella borsa della figlia un portafoglio pieno di soldi. E che anche dopo che la figlia aveva provato a negare tutto aveva continuato a vigilare, a controllare le sue frequentazioni, il suo telefono. Un’altra mamma si era rivolta alle forze dell’ordine proprio perché preoccupata per le frequentazioni della figlia.

Così ha preso il via l’indagine, così è stato scoperto il giro di sfruttamento della prostituzione minorile, le ragazze attirate dalla prospettiva di soldi facili, adescata inizialmente da altre donne adulte che già si prostituivano. Una vicenda che probabilmente, senza il coraggio di queste mamme, non sarebbe mai venuta alla luce.

di Annalisa Grandi