Si chiamava Frederick e nella foto che sta circolando sui social è davanti a una lavagna. In Italia era arrivato dieci anni fa è proprio qui aveva conseguito la licenza media. La lavagna è quella della scuola in cui aveva studiato. Frederick non dava fastidio a nessuno. Era gentile. Le persone che vivono nella zona dove dormiva gli portavano da mangiare. Nel parcheggio del supermercato dove stava, aiutava i clienti con i carrelli in cambio di qualche spicciolo. Frederick non era solo un “clochard”. Frederick era una persona. Un uomo mite.

Un uomo che aveva vissuto l’inferno e per scappare da quell’inferno era arrivato a Pomigliano d’Arco. Dove alcuni ragazzi, giovanissimi a quanto si è appreso, hanno deciso che non meritava di vivere. Lo hanno massacrato di botte. Senza un perché. Ragazzi cresciuto in un Paese dove non si devono chiedere le elemosina per un pezzo di pane. Ragazzi che si sono arrogati il diritto di decidere che un’altra persona non doveva più vivere. E tutti noi, di questo, dovremmo vergognarci. Per Frederick e per gli altri come lui, incolpevoli vittime di un odio cieco e senza senso.