Gabbani sconfigge il Crowdstrike e vola dai suoi fan in Sardegna

Il grande blocco informatico globale ha colpito anche il noto cantante Francesco Gabbani, rischiando di far saltare alcune date dei suoi concerti in programma in questi giorni in Sardegna. Ieri, il cantante avrebbe dovuto prendere un volo da Milano per presentarsi in serata alla Festa del Redentore ad Arborea ma a causa del blocco informatico il volo è stato cancellato. L’amore per i suoi fan, però, è stato molto più forte. Gabbani ha infatti trovato subito una soluzione al problema, dirigendosi a Torino e prendendo un monoelica. Così in un paio di ore, il cantante è riuscito ad arrivare in tempo a destinazione e a tenere il suo live.

Di Matilde Testa