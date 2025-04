Gaia, 25 anni, sopravvive a un brutale pestaggio del suo ex. Il coraggio di mostrarsi

L’occhio pesto, i lividi sulle gambe. Sono immagini impressionanti, le immagini che raccontano la storia di Gaia, 25 anni. La storia di una donna sopravvissuta a un brutale pestaggio, che poteva finire nell’ennesimo femminicidio. Gaia la sua storia la racconta al deputato Francesco Emilio Borrelli, ed è il racconto della violenza subita da parte del suo ex, padre di suo figlio. Un uomo di 36 anni che alcuni giorni fa l’ha aggredita e brutalmente picchiata, insieme a due amici.

È successo a Napoli, lui è arrivato, l’ha scaraventata fuori dalla macchina e ha iniziato a colpirla. Pugni, calci, addirittura prova a buttarla giù dal belvedere. Poi la trascina nella sua auto, e lì continua a picchiarla.

Per fortuna Gaia trova il telefono e fa partire una telefonata al padre. Una telefonata in cui si sente in diretta, quel pestaggio. Una telefonata in cui Gaia riesce miracolosamente a chiedere aiuto. A quel punto, solo a quel punto, l’uomo si ferma. La lascia a terra, e scappa. Verrà poi arrestato.

Ma Gaia lo dice senza mezzi termini: “Credevo di non uscirne viva. Sono sopravvissuta a un femminicidio”. E quelle immagini, i suoi lividi, il suo scioccante racconto e il coraggio di mostrarsi, sono la dimostrazione di come ogni giorno si continuino a consumare episodi di violenza come questi. Episodi come quelli che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, con un epilogo ancora più tragico.

di Annalisa Grandi