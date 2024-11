Genova, controllore accoltellato sul treno mentre verifica i biglietti. Fermati due ragazzi

Genova – Il capotreno (44 anni) di un regionale, mentre stava verificando i biglietti dei passeggeri, è stato accoltellato da due giovani passeggeri (16 e 21 anni) sorpresi senza biglietto. Il gravissimo episodio è avvenuto all’altezza della stazione di Rivarolo dove l’addetto delle Ferrovie dello Stato aveva fatto scendere i due.

L’uomo, trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale, si trovava in gravi ma, per fortuna, non in pericolo di vita; ha riportato una ferita grave sul fianco sinistro e solo per pochi centimetri la lama non lo ha colpito al petto. Il 44enne è stato dimesso in serata.

Proteste nel mondo delle ferrovie: i sindacati hanno annunciato uno sciopero di 8 ore per domani dalle 9:00 alle 17:00. Si fermerà tutto il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord. Lo hanno proclamato oggi i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

“Sin da subito l’azienda – comunica Ferrovie dello Stato – ha seguito l’evolversi della situazione e si è attivata per fornire al dipendente tutto il supporto necessario”.

di Mario Catania