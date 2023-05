Gessica ha pagato con la vita il tentativo di salvare sua madre

“Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti e tre, anche mia figlia, vedete qui. E non ho ancora finito”. Non bastava il duplice, brutale omicidio, il panettiere albanese di 45 anni che nel foggiano ha ucciso sua figlia di 16 anni e un vicino di casa, si era anche filmato . Un video inviato a un connazionale, a mostrare la mattanza: il vicino ucciso perché pare avesse una relazione con la moglie (ma i due sembra fossero separati). E poi la figlia maggiore Gessica, accoltellata a morte perché si è frapposta fra la furia cieca del padre e sua madre. Il fratellino più piccolo si è salvato solo perché si era nascosto dietro un divano.

