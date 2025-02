I misteri sulla tragedia di Acerra

Qualcosa, anzi molto non torna nella terribile vicenda della bimba di 9 mesi che si dice sia stata uccisa dal Pitbull di famiglia. Intanto si sta ancora cercando di capire cosa stesse veramente facendo il padre al momento della presunta aggressione. Addirittura se fosse in casa o se avesse lasciato la piccola da sola. E poi c’è un elemento importante: sul Pitbull, che da 8 anni stava in quella casa, non sono state trovate tracce organiche della bambina. Analisi che andranno approfondite ma certo è impossibile che se il Pit ha aggredito la piccola su di lui non siano rimaste tracce.



L’altra cagnolina di famiglia, una meticcia adottata da un anno, aveva tracce di “imbrattamento da sangue”. Schizzi, per dirla in parole povere. E allora, seppur rimangono tutti i ragionamenti su una razza di cani che dovrebbe essere gestita solo da persone che ne hanno competenza (per questo il patentino per i padroni dovrebbe essere obbligatorio in tutta Italia), su questa vicenda per adesso restano tanti punti interrogativi. Cosa è davvero successo in quella casa? Al momento, in realtà, non lo sappiamo.

di Annalisa Grandi