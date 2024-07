I numeri della follia

Oltre 225mila messaggi in meno di due anni. Circa 300 al giorno. Sono i numeri a raccontare l’ossessione di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin

Oltre 225mila messaggi in meno di due anni. Circa 300 al giorno. Sono i numeri a raccontare l’ossessione di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin. Numeri che raccontano di come sin dal gennaio 2022, quindi ben prima di quel novembre 2023 in cui l’ha uccisa, il suo fosse un atteggiamento morboso nei confronti della ragazza. E infatti ora gli viene contestata anche l’aggravante dello stalking.

Ma quello che viene da chiedersi davanti a questi numeri, è come Giulia abbia potuto sopportare un tale atteggiamento ossessivo, ancora prima che diventasse violento. Le vittime vittime restano ma questa storia, questo terribile omicidio, deve ricordare ancora una volta a tutte le donne che certi segnali non vanno mai sottovalutati. Che non vanno mai, giustificati. E che non bisogna mai vergognarsi di chiedere aiuto.

di Annalisa Grandi