I vigili lo fermano, lui tenta di investirli – IL VIDEO

Giornata di ordinaria follia ieri in centro a Parma, quando un uomo ha tentato di investire due vigili urbani. Tutto è cominciato per un semplice controllo di routine, in quanto l’auto si trovava parcheggiata in divieto di sosta sul marciapiede e la polizia municipale ha chiesto le generalità al conducente del mezzo. È successo nel pomeriggio lungo via D’Azeglio. L’uomo – un pregiudicato albanese di 38 anni – per sottrarsi alla sanzione ha messo la prima ed è partito. Trascinando via con se uno degli ausiliari, costretto a lanciarsi sul parabrezza per trarsi in salvo. Fortunatamente, la folle corsa che poteva finire in tragedia è stata interrotta dall’autista di un autobus di linea proveniente dalla parte opposta che ha prontamente bloccato ogni via di fuga al malvivente. Subito dopo gli agenti hanno estratto le armi di ordinanza e costretto l’uomo a uscire dal veicolo. Nel giro di pochi minuti sono arrivati alcuni colleghi di rinforzo. L’uomo, fermato, dovrà rispondere alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.