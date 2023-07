“Il nostro RLS aveva segnalato problemi”, parla Preziuso (UIL)

“Il nostro RLS aveva segnalato che c’erano dei problemi” Massimo Preziuso, responsabile sindacale Terzo Settore di Uil-Fpl Milano, dopo l’incendio nella residenza per anziani “Casa dei Coniugi”

“Il nostro RLS aveva segnalato che c’erano dei problemi non solo sull’antincendio ma anche sugli estintori […] noi non sappiamo se poi l’azienda ha sistemato tutto”, queste le parole di Massimo Preziuso, responsabile sindacale Terzo Settore di Uil-Fpl Milano, dopo l’incendio scoppiato questa notte a Milano nella residenza per anziani “Casa dei Coniugi”.

Giorni fa l’azienda aveva messo una comunicazione “Comunicazione presidio antincendio” all’interno della struttura che comunicava a tutti i lavoratori della situazione e di come si sarebbero dovuti comportare.

Preziuso precisa come il numero degli operatori all’interno della residenza per anziano fosse esiguo e che coloro che ci vivono “sono persone, non sono oggetti”.

Servizio a cura di Claudia Burgio