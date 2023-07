Milano: incendio in una casa di riposo, 6 morti e oltre 80 feriti

Incendio nella residenza per anziani “Casa dei Coniugi”, il bilancio è di 6 vittime, cinque donne e un uomo. Circa 80 persone sono rimaste intossicate

Milano: un incendio è scoppiato questa notte nella residenza per anziani “Casa dei Coniugi”, il bilancio è di 6 vittime, cinque donne e un uomo. Circa 80 persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate d’urgenza agli ospedali Niguarda e San Raffaele: 2 pazienti sono gravi, 14 in condizioni serie e 65 meno gravi.

Le fiamme sono dilagate, intorno all’1 di questa notte, in una camera della casa di riposo e sono state poi contenute, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

“Poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo”, ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

La residenza sanitaria assistenziale, di proprietà del Comune di Milano, è gestita dalla cooperativa Progres, che controlla 300 strutture in 11 regioni. La struttura si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, all’interno di un edificio di tre piani e ospita 210 posti letto.