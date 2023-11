Impagnatiello rischia l’ergastolo

Rischia l’ergastolo, Alessandro Impagnatiello, il barman che mesi fa uccise la compagna Giulia Tramontano, che aspettava il loro bambino. Rito immediato per lui, a cui viene contestata tra le altre anche l’aggravante della crudeltà. Sì perché delle 37 coltellate sferrate alla giovane, almeno 9 sono arrivate quando lei era ancora viva. Un delitto che aveva sconvolto l’Italia, una vicenda agghiacciante anche perché si era scoperto che Impagnatiello aveva nelle settimane precedenti al delitto provato ad avvelenare Giulia, e il bimbo che portava in grembo, con del veleno per topi.