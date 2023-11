Incapaci di accettare un rifiuto. Incapaci di andare oltre quello che è normale accada nella vita: cioè che non tutto vada come lo si immagina. Ragazzi “normali” in apparenza, ragazzi che in realtà non hanno imparato mai il senso del limite . L’ennesimo, brutale femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, racconta anche questo.

Racconta di giovani adulti che non hanno mai imparato a fare i conti con i limiti. Non ha senso, perché non conosciamo quello che accade dentro le mura di casa, puntare il dito contro i genitori. Certo, può esserci anche la loro responsabilità nel non aver colto, alcuni segnali.Cosa sia accaduto a Filippo , cosa lo abbia reso capace di tale orrore, forse non lo sapremo mai. Sappiamo per certo che Giulia non tornerà più.