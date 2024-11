L’ex fidanzato di Chiara Balistreri dalla latitanza: ”Le ho dato solo due schiaffi, con un mio pugno sarebbe andata in coma”

Chiara Balistreri aveva postato un video sui social per mostrare il suo volto e per raccontare la sua storia “prima che sia troppo tardi”

Ha postato un video sui social per mostrare il suo volto e per raccontare la sua storia “prima che sia troppo tardi”. “Preferisco registrarmi da viva prima di diventare l’ennesimo caso di femminicidio” racconta Chiara Balistreri, 20enne di Bologna che due anni fa ha denunciato l’ex fidanzato violento. Di quella violenza, aveva postato le immagini, Chiara. Dei segni sul volto, sul corpo. Tanto che l’ex era stato condannato, peccato che per quasi due anni era riuscito a sfuggire alla giustizia.

Fermato di recente, è evaso dai domiciliari.

Per questo Chiara torna a raccontare la sua storia, la sua paura, il suo sentirsi senza tutele. Ma la parte peggiore di questa storia è che l’ex, che per la giustizia italiana è latitante, sui social le risponde pure. Gabriel Constantin si chiama e in un video si scusa sì per quanto fatto ma sostiene di essere stato in qualche modo perseguitato da Chiara. E in un commento aggiunge: “Le ho dato solo due schiaffi, se le avessi dato un pugno sarebbe finita in coma”. Parole che mettono i brividi, soprattutto perché l’uomo al momento non si sa dove si trovi.

di Annalisa Grandi