La Chiesa cattolica e quel coraggio di cambiare tanto atteso dai fedeli

Da poco si è conclusa la Messa “Pro ecclesia a Romano Pontefice”, la prima presieduta dal neo Papa Leone XIV che, come da tradizione, è stata celebrata nella Cappella Sistina davanti ai cardinali del Conclave. La “Pro ecclesia” è quella che comunemente viene riconosciuta come “la messa per tutta la Chiesa”. Ma superata l’emotività delle primissime ore, è d’obbligo e giusto chiedersi dov’è “tutta la Chiesa” a cui si fa riferimento? Certo non rappresentata nella Sistina di queste ultime 48 ore.

E’ spiacevole sottolinearlo mentre gli occhi ancora traboccano delle tenere immagini che ritraggono la comprensibile commozione di Robert Prevost affacciato nella Loggia benedetta mentre saluta i fedeli per la prima volta, ma la Chiesa apparsa ieri nelle televisioni di tutto il mondo, non è ancora la Chiesa di tutti.

Siamo ancora lontanissimi da un’idea di reale inclusività. Non serve essere dei teologi per realizzare di quanto le donne vegano ancora incredibilmente bistrattate dalla Chiesa cattolica, a differenza di altre correnti del Cristianesimo.

Tra i tanti zucchetti color porpora che puntellavano ieri la balconata, quanto sarebbe stato innovativo veder spuntare la testa di qualche donna?

Per meglio dire: quanto sarebbe stato giusto?

La tradizione è un elemento ancora straordinariamente importante all’interno nella Chiesa che nei secoli si è mossa secondo leggi quasi sempre uguali; regole che preservano, aiutano a evitare guai e soprattutto a governare. Tuttavia non si possono più ignorare i repentini cambiamenti alla base di una società moderna, in continua evoluzione.

Mai come oggi la Chiesa ha bisogno di stare al passo coi tempi e di trovare quel coraggio di adeguarsi che è mancato profondamente teso ad abbracciare quelle comunità che per secoli ha volutamente lasciare due passi indietro, quand’anche ignorato totalmente, negandone persino l’esistenza. La moria di fedeli che registra di anno in anno la Chiesa cattolica è il riflesso di questa riluttanza al cambiamento e di una cecità che, davvero, non ha più ragione d’essere.

Per questo sono ora in moltissimi a chiedersi come si muoverà il nuovo Papa; se sarà quell’uomo davvero innovativo come era sembrato agli inizi Bergoglio o se anche lui, poi, è destinato a mancare della necessaria determinazione per attuare reali riforme, capaci di tagliare di netto con il passato.

Va detto che nel corso degli anni, qualche piccola apertura c’è stata da parte di Leone XIV ma, quanto alle donne per esempio, siamo ancora lontani da un’idea di loro reale partecipazione che stano alla linea mostrata dal nuovo Papa “non necessariamente dovrebbero essere valorizzate all’interno della Chiesa attraverso l’attribuzione di ordini sacri”. Allo stesso modo il Pontefice ha sempre mostrato grande prudenza nei confronti della comunità LGBTQ+, pur aprendo di recente alla benedizione pastorale per le coppie omosessuali, ripercorrendo la strada segnata in primis da Papa Francesco.

E’ sacrosanto che alcune tradizioni restino nel tempo. Sono fondamentali ed è bello mantenerle anche per il fascino che esse stesse emanano: una su tutte, quella della fumata che si solleva dal comignolo della Cappella Sistina. Ma altre consuetudini appaiono oggi profondamente sbagliate anche agli occhi di chi crede davvero.

Serve coraggio. Per insegnare, a volte è utile anche ascoltare.