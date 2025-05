Dopo la grande attesa e la fumata bianca di questo pomeriggio, il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si è affacciato sul balcone di San Pietro. Fra la gioia, gli applausi e la grande emozione dei fedeli.

Ma chi è Papa Leone XIV?

Chi è Papa Leone XIV. La sua storia

Il suo nome è Robert Francis Prevost. 69 anni, il 267esimo Papa della chiesa è nato a Chicago (Usa) il 14 Settembre 1955.

Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo emerito di Chiclayo (Perù) nonché stretto collaboratore di Papa Francesco, Leone XIV è una figura di spicco nel panorama dell’episcopato americano. Con un passato da missionario. Papa Leone XIV conosce molto bene in particolare l’America Latina. Guida infatti il Dicastero per i vescovi ed è presidente della Pontificia commissione per l’America Latina.

Papa Leone XIV entra nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino (O.S.A.) nel 1977 nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Il 29 Agosto 1981 emette i voti solenni

Studia presso la Catholic Theological Union di Chicago, diplomandosi in Teologia. A 27 anni viene inviato dall’Ordine a Roma e lì studia Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum).

Una vita da missionario

Riceve l’ordine sacerdotale il 19 giugno 1982 e consegue la Licenza in Teologia 2 anni dopo, nel 1984. È da questo momento che, in particolare, comincia la sua vita da missionario. Viene mandato a lavorare nella missione di Chulucanas, a Piura, in Perù dal 1985 al 1986.

Nel 1987 consegue il Dottorato con la tesi: “Il ruolo del priore locale dell’Ordine di Sant’Agostino”. Nello stesso anno viene eletto direttore delle vocazioni e direttore delle missioni della Provincia Agostiniana “Madre del Buon Consiglio” di Olympia Fields, in Illinois (USA).

L’anno seguente, nel 1988, una nuova missione. Ancora in Perù – più precisamente a Trujillo – come direttore del progetto di formazione comune degli aspiranti agostiniani dei Vicariati di Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Lì è priore di comunità (1988-1992), direttore della formazione (1988-1998) e insegnante dei professi (1992-1998). Nell’Arcidiocesi di Trujillo è stato vicario giudiziario (1989-1998), professore di Diritto Canonico, Patristica e Morale nel Seminario Maggiore “San Carlos e San Marcelo”.

Nel 1999 viene eletto priore provinciale della Provincia “Madre del Buon Consiglio” (Chicago). Dopo 3 anni, nel 2002, è priore generale.

Nell’ottobre 2013 Prevost torna nella “sua” Chicago ed è insegnante dei professi e vicario provinciale. Questi incarichi li ricopre fino al 3 novembre 2014. Quando Papa Francesco, lo nomina amministratore apostolico della Diocesi di Chiclayo (Perù) e diventa vescovo titolare della Diocesi di Sufar. È poi vescovo di Chiclayo (Perù) a partire dal 26 settembre 2015.

Da marzo 2018 Robert Francis Prevost è vicepresidente del Conferenza episcopale peruviana.

È dal 30 gennaio 2023 che diventa Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Ed è Cardinale (diaconia di Santa Monica) dal 30 Settembre 2023. Membro dei Dicasteri: per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; per la Dottrina della Fede; per le Chiese Orientali; per il Clero; per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; per la Cultura e l’Educazione; per i Testi Legislativi.

Prevost è membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

di Filippo Messina