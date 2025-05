Papa Leone XIV, le prime parole: “La pace sia con tutti voi!” – Il video

Le parole di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost: “Dobbiamo impegnarci insieme per essere una Chiesa missionaria, capace di costruire ponti e promuovere il dialogo”

Le parole di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost: “Dobbiamo impegnarci insieme per essere una Chiesa missionaria, capace di costruire ponti e promuovere il dialogo”

«La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi». Sono le parole di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

«Dobbiamo impegnarci insieme per essere una Chiesa missionaria, capace di costruire ponti e promuovere il dialogo», ha dichiarato il nuovo pontefice nel suo primo discorso ufficiale. «Una Chiesa sempre aperta ad accogliere, come questa piazza, con le braccia spalancate verso tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, della nostra presenza, del dialogo e dell’amore».

Nel suo intervento, ha poi voluto ricordare le parole di Papa Francesco nella benedizione pasquale: «Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Mano nella mano con Dio andiamo avanti, siamo discepoli di Cristo. Il mondo ha bisogno della sua luce».

Il neo eletto Papa ha salutato i fedeli anche in spagnolo, rivolgendosi in particolare alla diocesi del Perù dove ha prestato servizio per vent’anni: «Un saluto alla diocesi del Perù», ha detto, evitando però l’inglese, sua lingua madre.

Infine, ha guidato la preghiera dell’Ave Maria insieme ai 150mila fedeli riuniti per incontrarlo nella sua prima apparizione pubblica.