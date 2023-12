La droga di cui non si parla

Proprio come l’OxyContin, anche il Fentanyl nasce per essere prescritto come antidolorifico. Il suo effetto così enormemente superiore alla morfina è però molto meno duraturo. Si può assumere in diversi modi (attraverso un cerotto, con una normale pasticca, per inalazione oppure tramite endovena) e questo lo rende una soluzione pratica per il paziente. Con un piccolo, terribile dettaglio: nonostante per anni si sia detto il contrario, crea una dipendenza fortissima (esattamente come accadeva con l’ossicodone). Chi comincia ad assumerlo non riesce più a farne a meno. Ed è pronto a percorrere qualsiasi strada pur di procurarsene ancora. Di qui l’inevitabile fiorire di commerci illegali alimentati da un’autentica ‘epidemia’ i cui numeri sono impressionanti: nella sola New York, secondo il Dipartimento di Polizia locale, l’81% delle morti per overdose negli ultimi dodici mesi è stato causato dal Fentanyl. Parliamo più o meno di 3mila morti in un anno. In una sola città. E in un’epoca lontana dall’orrore delle immagini delle strade americane degli anni Novanta, nel pieno della strage dei morti per overdose da ossicodone.