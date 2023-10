La serial killer dei gatti finalmente a processo

Chi segue associazioni animaliste e affini sui social la conosce molto bene. Di lei si parla da anni, manco fosse una figura mitologica. Norma Autiero, la “serial killer dei gatti”. Così è stata ribattezzata questa signora che ora per la prima volta va a processo. L’accusa, quella di prendere gatti per portarseli a casa e farli poi morire di stenti. Una torturatrice, una accumulatrice. Nel 2016 a seguito della prima denuncia era arrivata l’ispezione delle Guardie Zoofile: oltre alla spazzatura erano stati trovati dei cadaveri di gatti intrappolati fra i mobili.

Altri gatti, denutriti ma vivi, erano stati rinvenuti sempre lì. In particolare la foto di uno, che disperato cercava di lanciarsi dalla finestra, era diventata famosa. Di lei si erano occupate anche molte trasmissioni, eppure la Autiero, complici i social, sembrava riuscisse comunque a trovare gatti da “rapire”. Cambiando nome in Rete, e nonostante gli appelli di tutte le associazioni. Ora finalmente nei suoi confronti è partito il processo. Lei, ovviamente, in aula non si è presentata.

di Annalisa Grandi