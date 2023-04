La tragedia di Julia Ituma morta in Turchia

Julia Ituma, astro nascente del volley italiano, è morta in Turchia a soli 18 anni precipitando dalla finestra della sua camera d’albergo. La giovane aveva appena disputato la semifinale di Champions League femminile contro l’Eczacibas, purtroppo persa con un netto 3-0. Julia aveva segnato anche due punti, gli ultimi due della sua vita.

Nata a Milano l’8 ottobre 2004 da genitori nigeriani, Ituma si era da subito imposta come una vera campionessa del volley italiano, vestendo lo scorso settembre la maglia azzurra ai campionati Europei under19. In finale Julia era stata la migliore in campo, spazzando via la Serbia con 21 punti.

Il Consolato generale a Istanbul e l’ambasciata di Ankara, in stretto raccordo con la Farnesina, stanno seguendo con la massima attenzione la vicenda. Non si esclude nessuna ipotesi.