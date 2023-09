Lampedusa tra il collasso e l’umanità

Continua l’emergenza migranti a Lampedusa: gli sbarchi non si fermano, intorno alle 9 di questa mattina al molo Favarolo sono stati soccorsi altri 140 migranti. In 48 ore sono arrivate più di 7mila persone, oltre 10mila tra lunedì e mercoledì. Giorni scanditi dalla tensione per il numero di persone, troppe, stipate e ammassate nell’hotspot , mentre si cerca di alleggerire la pressione sull’isola con il piano di trasferimenti. Oggi circa 2.500 persone dovrebbero lasciare Lampedusa. Questa notte un bus che stava trasportando alcuni migranti da Porto Empedocle verso i centri di accoglienza del Piemonte, si è scontrato contro un mezzo pesante. Nell’incidente, avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza di Roma, hanno perso la vita i due autisti del mezzo, venticinque i migranti rimasti feriti, alcuni in gravi condizioni.

In mezzo al dolore e all’agitazione emerge lo spirito di umanità della popolazione civile di Lampedusa. Una solidarietà che è diventata emblema di queste ore così difficili. Ieri, tantissimi cittadini sono scesi in piazza per la fiaccolata in memoria della piccola di soli 5 mesi, morta durante le operazioni di soccorso in mare. C’è chi ha offerto cibo per le strade del paese, chi ha persino imbandito tavole per accogliere vite che vagavano alla ricerca di pane e acqua. L’altruismo ha lenito queste ore da incubo. Per alcuni istanti gli stessi migranti hanno potuto concedersi un po’ di leggerezza, esprimendo la loro gioia per essere arrivati in Italia.

Di Claudia Burgio