Latina: morto Satnam Singh, il bracciante indiano abbandonato dopo un incidente sul lavoro

Lunedì stava lavorando nei campi tra Borgo Santa Maria e Borgo Montello (in provincia di Latina); intorno alle 17:00 il drammatico incidente sul lavoro dopo il quale il bracciante indiano Satnam Singh, 31 anni, in modo tragico è rimasto senza un braccio. In una situazione fin da subito estremamente grave, Satnam, anziché essere immediatamente soccorso e portato in ospedale, è stato – insieme alla moglie, che fa lo stesso mestiere, presente sul luogo di lavoro – caricato su un pulmino e abbandonato dal “datore” di lavoro davanti casa sua. I carabinieri, poi allertati, sono subito intervenuti e hanno trovato l’arto appoggiato su una cassetta per gli ortaggi.

No, le frasi che avete appena letto non raccontano la trama di un film di Alfred Hitchcock o di qualche film dell’orrore ma di quanto accaduto nella realtà.

Ha dell’incredibile questa storia che lascia solo sgomenti e con tanta rabbia. Satnam – in condizioni gravissime – dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Camillo e sottoposto a diverse operazioni, non ce l’ha fatta. È morto questo pomeriggio.

Nessuno dei “caporali” lo ha provato a salvare. Il bracciante 31enne è stato lasciato solo sotto gli occhi della moglie sotto choc. Da due anni Satnam e la moglie lavoravano – in nero – in quell’azienda agricola agricola, dove raccoglievano zucchine e cocomeri.

Sulla tragedia indaga ora la Procura di Latina che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, omissione di soccorso e violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare. Il Comune di Latina ha dichiarato che si costituirà parte civile.

di Filippo Messina