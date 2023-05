Le lacrime di Mirella a Forlì: “non ho più niente”

Il suo nome è Mirella Berardinelli e in un lungo video pubblicato sulla sua pagina Facebook del negozio di abbigliamento che gestisce, mostra in lacrime il suo appartamento di Forlì sommerso dall’acqua.

“Non ne verremo più fuori da questa tragedia, questo è un disastro. Come si fa a non avere la casa? Si può stare senza il lavoro ma non senza casa. Non abbiamo più niente”, racconta disperata.