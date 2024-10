Maltempo: Bologna sott’acqua, notte di paura. Un morto

Maltempo in tutta Italia: allerta arancione in 5 regioni, gialla in 13. Morto un giovane 20enne nel bolognese. Convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile

Maltempo in tutta Italia: allerta arancione in 5 regioni, gialla in 13. Morto un giovane 20enne nel bolognese. Convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile

La Protezione Civile cha convocato un Comitato Operativo a causa del maltempo che si è abbattuto in tutta Italia, colpendo in particolar modo l’Emilia-Romagna. Il corpo di un giovane di soli vent’anni è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese), dopo che nella notte l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, lancia un appello tramite social chiedendo ai residenti di non uscire in strada e di non usare l’auto. Sott’acqua anche Ravenna, Modena e Reggio.

Allerta arancione in Calabria, Emilia- Romagna, Veneto, Basilicata e Lombardia. Allerta gialla in 13 regioni italiane, tra cui Campania, Puglia, Abruzzo e Molise. A Palermo è stato chiuso e poi riaperto l’aeroporto a causa degli allagamenti. A Bagheria (PA) la polizia locale e i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una famiglia con due bambini rimasta bloccata in auto in un sottopasso.

Di Matilde Testa