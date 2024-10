Maltempo Lamezia Terme, si apre una voragine in strada e l’auto viene “inghiottita” – IL VIDEO

Si apre improvvisamente una voragine in strada e un’auto viene “inghiottita”: è quanto accaduto lungo la Strada Statale 280, all’altezza dello svincolo di Lamezia Terme Sud

Si apre improvvisamente una voragine in strada e un’auto viene “inghiottita”: è quanto accaduto lungo la Strada Statale 280, all’altezza dello svincolo di Lamezia Terme Sud, a causa del maltempo. Per fortuna, i passeggeri sono stati subito estratti dal veicolo e messi in salvo.

Interrotti i collegamenti veloci tra Catanzaro e Lamezia Terme.

di Filippo Messina

Credits video: Vvf