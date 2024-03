Mattarella chiama il padre di Ilaria Salis: “Le sono vicino. Colpisce la disparità di trattamento”

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato a Roberto Salis dopo che ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest (che ha ricevuto, ancora una volta, un “no” da parte del tribunale di Budapest per la richiesta degli arresti domiciliari), aveva mandato una lettera al Quirinale.

“Mattarella ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia – le parole di Roberto Salis – e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso. Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia”.

Nella lettera inviata al Presidente Mattarella, Roberto Salis faceva anche un chiaro ed esplicito riferimento al diverso trattamento che è stato invece riservato a Gabriele Marchesi, imputato per gli stessi reati della figlia Ilaria. La Corte d’Appello di Milano ha infatti respinto per lui la richiesta di consegna da parte dell’Ungheria sottolineando il rischio di un “trattamento inumano” nelle carceri ungheresi.

“La differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei e il loro sistema (dell’Ungheria, ndr) ha determinato questa situazione che ha portato a una disparità di trattamento tra due cittadini italiani […] Questa disparità colpisce la nostra pubblica opinione” ha affermato, secondo quanto si apprende, il presidente della Repubblica.

