Maxitamponamenti in A1: 30 auto coinvolte e 15 feriti, 2 gravi

Questa mattina una serie di maxitamponamenti sull’Autostrada A1, nel tratto Piacenza-Parma, hanno coinvolto almeno 30 veicoli. Il bilancio provvisorio è di 15 feriti, di cui due in gravissime condizioni, già trasportati all’ospedale Maggiore di Parma. A causare gli incidenti, tra i km 80 e 85 ad altezza Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, la scarsa visibilità per la nebbia fitta.