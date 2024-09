Medici aggrediti a Foggia, 20 indagati per la morte della 23enne

Il policlinico di Foggia era balzato all’attenzione per l’aggressione al personale medico da parte di alcuni familiari. Ora sono 20 le persone indagate per “omicidio colposo”

L’aggressione al personale del policlinico “Riuniti” di Foggia aveva fatto raggelare e sollevato la questione della sicurezza del personale medico. Su quella vicenda, sono venti gli indagati, tra medici e infermieri, per omicidio colposo della 23enne Natascia Pugliese venuta a mancare lo scorso 4 settembre dopo un delicato intervento chirurgico.

Una cinquantina di persone tra amici e familiari, alla notizia della morte della giovane, avevano aggredito il personale medico che era stato costretto a barricarsi in stanza. Poche ore dopo, la sorella della ragazza aveva spiegato in un lungo post che non si trattava di follia ma di una reazione “naturale” ad un caso di malasanità di cui loro sono convinti: “Visto che state facendo girare tantissime notizie false- scriveva dai social Tatiana Pugliese– sembra che siamo pazzi, delle bestie, in questa situazione ci troviamo qui a dare anche spiegazioni. Ma lo facciamo solo perché tutti devono sapere la verità”.

Gli avvisi di garanzia, secondo quanto si apprende, sono un atto dovuto considerato che domani la Procura di Foggia ha fissato l’autopsia che dovrà accertare le cause del decesso: il medico legale Vittorio Fineschi avrà fino a 90 giorni di tempo per depositare le sue conclusioni.

di Raffaela Mercurio