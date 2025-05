Messo nel sacco il “ladro gattonatore” di Verona: 10 colpi in 6 mesi – IL VIDEO

Arrestato un 47enne incastrato dal suo peculiare modus operandi. L’astuzia del “ladro gattonatore” potrebbe far impallidire persino il genio criminale della rinomata banda Bassotti

Verona, messo nel sacco il “ladro gattonatore”. “Primula Rossa” del centro cittadino, negli scorsi mesi avrebbe messo a segno almeno 10 colpi. La sua astuzia potrebbe far impallidire persino il genio criminale della rinomata banda Bassotti. Il quarantasettenne, che tra febbraio e agosto 2024 ha colpito bar e ristoranti del centro città, è stato così soprannominato per la sua particolare “tecnica”.

Ogni volta lo stesso copione, gli strumenti da scasso in uno zainetto, felpa con cappuccio o berretto con visiera a becco, torcia, mascherina e giù a carponi sul pavimento con la testa china. Gattonando e seguendo i perimetri di pareti e arredi, il ladro sperava, o almeno credeva, di non essere mai beccato. Con una corporatura snella, si avvicinava quatto quatto alla cassa furtivo come una pantera.

Una vera e propria “caccia all’incasso”, ma non solo. Era molto meticoloso, forzava la porta d’ingresso, si introduceva nel locale con arnesi da scasso e, strisciando sul pavimento, raggiungeva la cassa. Oltre all’incasso era solito sottrarre oggetti di valore e persino generi alimentari pregiati che poi rivendeva. Era considerato la “Primula Rossa” dei bar del centro di Verona e le manette sono scattate dopo una lunga e complessa indagine della procura.

Il “ladro gattonatore” e la svolta degli investigatori

La prima vera svolta degli investigatori è avvenuta lo scorso giugno, dopo una perquisizione avvenuta dopo il colpo in una nota osteria del centro. In quel frangente l’indagato è stato trovato in possesso di elementi indiziari chiave. E successive analisi di immagini di sorveglianza lo hanno collegato ad almeno altri 10 furti; ad incastrarlo il suo peculiare modus operandi. Oggi l’uomo si trova agli arresti domiciliari e la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con una sentenza definitiva.

di Angelo Annese